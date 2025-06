Ex-namorada presa por sequestro de empresário chinês em São Paulo Empresário Tan Da Mân resgatado após sequestro planejado por ex-namorada Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 23h47 (Atualizado em 18/06/2025 - 23h47 ) twitter

Exclusivo: Cidade Alerta fala com tio de empresário chinês da 25 de Março desaparecido

Renata foi presa após planejar o sequestro de Tan Da Mân, empresário com bancas na região da 25 de Março em São Paulo. Tan sofreu um AVC e foi levado por criminosos disfarçados de policiais após Renata denunciá-lo como mantido em cárcere privado pela família.

A polícia descobriu que Renata contratou a quadrilha para retirar Tan sob falso pretexto médico. Durante o sequestro, ordens judiciais falsas foram usadas e câmeras de segurança danificadas. Tan foi encontrado em um hospital após Renata levá-lo para atendimento emergencial devido à sua saúde debilitada.

As autoridades identificaram os responsáveis pelo crime e continuam buscando outros envolvidos. Enquanto isso, Renata enfrenta acusações de sequestro, alegando que suas intenções eram cuidar do ex-namorado. A família de Tan colabora com a investigação policial para responsabilizar todos os envolvidos e recuperar bens roubados.

