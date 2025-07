Ex-namorado invade hospital para intimidar jovem após perda de bebê Homem usou identidade falsa para acessar hospital em Belo Horizonte Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h48 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h48 ) twitter

Exclusivo: mulher sofre aborto e é intimidada por ex-namorado no hospital

Uma jovem de 21 anos foi intimidada por seu ex-namorado no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, após sofrer um aborto. O homem, de 35 anos, usou uma identidade falsa para entrar no hospital e ameaçá-la. A jovem relata que viveu 20 dias em cárcere privado sob ameaças e agressões do ex-companheiro, que está foragido.

A relação entre os dois durou pouco mais de três meses e terminou após a jovem engravidar e perder o bebê. Durante o relacionamento, ela foi controlada e agredida. O homem, que conheceu no trabalho, permitiu que ela fosse ao hospital apenas acompanhada de uma jovem de 18 anos, também sob pressão. No hospital, ele continuou a monitorá-la por chamadas de vídeo.

O suspeito conseguiu entrar no hospital com um nome falso e, ao ser identificado, tentou fugir, quebrando uma janela. Ele escapou pela portaria e ainda não foi encontrado pela polícia. A jovem e sua acompanhante vivem com medo e pedem proteção. A polícia ainda não conseguiu intimá-lo sobre a medida protetiva solicitada.

