Execução de empresário Wallace Lovato choca Espírito Santo Polícia analisa imagens na busca por suspeitos do crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h53 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h53 )

Caso Wallace: câmeras de segurança mostram que atirador estava esperando empresário para matá-lo

A morte de Wallace Lovato, renomado CEO do setor de tecnologia, está em investigação pela Polícia Civil do Espírito Santo. O empresário foi morto com um único disparo enquanto entrava em seu carro de luxo em Vila Velha. A polícia já descartou a hipótese de latrocínio e considera agora um crime passional ou de desacordo comercial.

O episódio ocorreu na Praia da Costa, local onde a vítima costumava estacionar seu veículo. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro prata estaciona ao lado do automóvel de Wallace e o atirador dispara. No local, apenas uma cápsula de uma pistola calibre 9 milímetros foi encontrada. O carro usado na fuga estava com placas clonadas e foi apreendido para perícia.

A distribuição de imagens pelo sistema de vídeo monitoramento revelou que, ao contrário da suposição inicial, dois indivíduos estavam no veículo dos suspeitos. O tiro fatal foi disparado por uma pessoa no banco traseiro. O celular da vítima está em posse da família, mas a polícia solicitou sua apreensão para tentar desvendar o caso. As diligências seguem com novas testemunhas sendo chamadas para depor nos próximos dias.

