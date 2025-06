Exumação de corpo pode esclarecer envenenamento de professora em SP Investigação apura possível ligação entre mortes suspeitas na família Garnica Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 23h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h58 ) twitter

Polícia exuma corpo de cunhada de professora morta envenenada em São Paulo

A polícia exumou o corpo de Nathália Garnica para investigar se ela foi vítima de envenenamento. Nathália era cunhada de Larissa Talle, professora de pilates morta por chumbinho. Os suspeitos principais, Luiz Garnica e sua mãe Elisabet Arrabassa, estão presos. Elisabet escreveu uma carta alegando que Larissa ingeriu acidentalmente um remédio contaminado. A defesa sugere que Nathália pode ter cometido suicídio usando o veneno. No entanto, o Ministério Público considera essa versão fantasiosa. A polícia aguarda os resultados da exumação para verificar a presença de veneno no corpo de Nathália. O inquérito deve ser concluído em breve, com possíveis denúncias contra Elisabet e Luiz pelo homicídio de Larissa.

Assista em vídeo - Polícia exuma corpo de cunhada de professora morta envenenada em São Paulo

