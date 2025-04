Feirante confundido com agressor é morto por policial no Rio Sargento embriagado atira em jovem trabalhador na Penha Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h10 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h10 ) twitter

Feirante é morto a tiros por sargento da PM ao ser confundido com ladrão no Rio de Janeiro

Pedro Henrique Dantas, de apenas 20 anos, foi fatalmente baleado na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, por um sargento da Polícia Militar que o confundiu com um agressor. O sargento Fernando Ribeiro Baraúna estava de folga e sob efeito de álcool quando deixou uma boate próxima acompanhado de sua esposa. Após uma discussão no local, Baraúna foi ferido por um objeto cortante e saiu em busca do suposto agressor.

Ao chegar à feira onde Pedro Henrique trabalhava montando sua barraca de pastel, a esposa do sargento apontou erroneamente o jovem como o responsável pela agressão. Sem questionar, Baraúna disparou quatro vezes contra Pedro Henrique, atingindo-o no peito e na perna direita. O jovem morreu instantaneamente.

Fernando Ribeiro Baraúna foi preso em flagrante por homicídio qualificado e está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer os eventos ocorridos na boate e as ações que culminaram no trágico incidente. A comunidade local está abalada com a morte do jovem trabalhador, conhecido por sua dedicação ao trabalho na feira.

