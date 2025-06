Jovem acusada de liderar esquema de drogas é presa no Piauí Operação policial captura suspeita e mais cinco pessoas em Buriti dos Lopes Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h50 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h50 ) twitter

‘Burguersinha mafiosa’ é presa em pousada acusada de comandar esquema de venda de drogas

Tatiana Souza da Silva, conhecida como “burguesinha mafiosa”, foi detida em uma operação no norte do Piauí. Acusada de liderar um esquema de venda de drogas, ela foi presa em uma pousada em Buriti dos Lopes junto com outras duas jovens e três adolescentes.

A residência de Tatiana, apelidada de “Boca da Burguesinha”, era utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Durante a operação, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, balanças de precisão, celulares e outros itens relacionados ao tráfico. As drogas eram vendidas em porções pequenas, com preços entre R$ 5 e R$ 20.

Os detidos foram levados à delegacia local para serem processados por tráfico de drogas. A pena para esse crime pode variar entre 10 a 15 anos de prisão. A operação destacou a participação de jovens no crime organizado e ressaltou a necessidade de ações preventivas na região.

