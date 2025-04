Mulher incendeia bens do marido após receber vídeo em lancha Arsênio Neto afirma que vídeo é antigo e nega traição; esposa foi detida Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 01h35 (Atualizado em 24/04/2025 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: mulher encontra vídeo do marido em festa e coloca fogo na casa, carro e empresa dele

Fabiana Lima incendiou a casa, a caminhonete e a empresa do marido em Santa Inês, Maranhão, após receber um vídeo dele em uma lancha com quatro mulheres. Arsênio Neto afirmou ao Cidade Alerta que as imagens são de três anos atrás e que não conhecia Fabiana na época. Ele relatou que estava em processo de separação devido ao comportamento possessivo da esposa e alegou que ela premeditou o crime, tentando também atacá-lo com uma faca.

A polícia prendeu Fabiana sob acusação de incêndio criminoso. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo no galpão comercial, onde diversos veículos foram danificados. Apesar dos danos materiais significativos, não houve feridos graves. Arsênio continua recebendo apoio de amigos, enquanto lida com as consequências do incidente.

Assista em vídeo - Exclusivo: mulher encontra vídeo do marido em festa e coloca fogo na casa, carro e empresa dele

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!