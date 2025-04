Blitz em mercado de Itu (SP) encontra carnes estragadas, produtos vencidos e até baratas nas frutas

A Patrulha do Consumidor esteve na cidade de Itu, interior de São Paulo , para acompanhar uma fiscalização do Procon no supermercado Ricoy. Denúncias indicavam a venda de carnes estragadas e produtos com validade vencida. Durante a ação, conduzida por Celso Russomanno, foram encontrados problemas sanitários e irregularidades nos rótulos dos alimentos. O gerente recebeu notificações sobre as condições inadequadas e o risco à saúde dos consumidores. Juliana, moradora local, relatou já ter comprado carne estragada no local, resultando em problemas de saúde.



