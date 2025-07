Comerciante compra escavadeira e tem prejuízo de quase R$ 1 milhão

Miranda juntou cada centavo que tinha e entrou em três consórcios para conseguir comprar, à vista, uma escavadeira. Mas a empresa, que fica em São Paulo, simplesmente não entregava o equipamento. Depois de muita insistência, ele recebeu uma escavadeira de menor valor e que apresentava indícios de estar financiada. A empresa havia se comprometido a devolver quase R$ 90 mil ao Miranda. Só que essa promessa que nunca foi cumprida foram seis meses de espera e frustração, até que ele decidiu tomar uma atitude: atravessou quase 3.500 quilômetros para buscar ajuda com a Patrulha do Consumidor.



