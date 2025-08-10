Homem tem dificuldade em obter prontuário médico após a morte da mãe

O senhor Antônio Severino perdeu a mãe recentemente. Ela estava internada e, segundo o médico cardiologista que a atendeu, dona Josefa teria alta logo, já que seu quadro era estável. Mas um outro médico plantonista do hospital resolveu entubar a idosa, que acabou não resistindo. Desde então, os filhos tentam conseguir o laudo do prontuário do atendimento do hospital em Campinas, interior de SP. Mas uma funcionária do local se recusou a assinar o pedido por escrito do prontuário. Ele procurou Celso Russomanno e a Patrulha do Consumidor para tentar conseguir o documento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!