Motorista de aplicativo compra carro usado e veículo apresenta problemas dois dias depois

Sueli, que perdeu o marido e sustenta três filhos, enfrentou problemas após trocar seu antigo carro por um automóvel mais novo. Porém, dois dias após a compra, o carro apresentou defeitos e desde março ela está sem veículo. Até agora, ela não conseguiu chegar a um acordo com a loja. Por isso, ela chamou Celso Russomanno e a Patrulha do Consumidor para tentar resolver o problema. Veja o que aconteceu.



