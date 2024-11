Patrulha do Consumidor: Academia desrespeita a lei e não devolve valor de cliente que cancelou plano

Luciene entrou em contato com uma academia para começar a treinar. Ela fechou um plano e fez o pagamento em 12 vezes. Alguns dias depois, ela teve um problema particular e precisou desistir e cancelar o plano. Porém, contrariando o que diz o Código de Defesa do Consumidor, a empresa criou dificuldades para devolver o dinheiro devido. Celso Russomanno foi até a academia para resolver o problema. Acompanhe!