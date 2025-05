Patrulha do Consumidor: Carro apresenta problemas após posto colocar aditivo sem autorização

Imagina essa situação: o seu carro começa a apresentar um vazamento, você para no posto e, sem autorização, o funcionário começa a colocar aditivo no veículo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Wander Garcia. Mas, a história não parou por aí. Foram colocadas onze garrafas de aditivos no veículo. A conta final ficou em R$ 799. Assustado, Wander tentou entender o valor, mas não teve conversa. Ele não conseguiu nem a nota fiscal do serviço. Indignado com a situação, ele procurou a Patrulha do Consumidor e Celso Russomanno entrou em ação. Veja na reportagem!



