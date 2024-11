Patrulha do Consumidor: Carro cai de elevador durante troca de pneus e cliente se revolta

Celso Russomanno foi até Aricanduva, na zona leste de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Paulo e do amigo dele, o Márcio. Imagine a situação: você leva seu carro para fazer uma troca de pneus, e o automóvel cai do elevador. O estrago foi grande, mas a empresa responsável pela falha no serviço não quer fazer acordo. E agora? A Patrulha do Consumidor chegou para resolver o impasse. Veja!