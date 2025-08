Patrulha do Consumidor: Cliente quer dinheiro de volta após comprar produtos que não funcionam

Valdir comprou um relógio e um fone de ouvido sem fio no box de uma estação do metrô, na zona leste de São Paulo. Ainda na garantia, os produtos apresentaram defeito e ele conseguiu realizar a troca. No entanto, os novos também não funcionaram. Quando ele pediu o dinheiro de volta, acabou o acordo. A loja passou a ignorar o cliente. Veja o que aconteceu quando o Valdir foi até o box junto com o Celso Russomanno.



