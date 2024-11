Patrulha do Consumidor e Procon fecham loja durante blitz em shopping da Grande SP

Celso Russomanno e uma equipe do Procon foram até um shopping na cidade de Guarulhos (SP) para verificar a denúncia de que uma loja estava vendendo produtos com valores em dólar. A blitz continuou em outros estabelecimentos comerciais. Em uma loja de óculos, os preços dos itens vendidos não eram informados aos clientes, o que é ilegal. A loja teve que fechar as portas. Veja!