Patrulha do Consumidor: Família deixa carro em consignação, loja vende e não repassa o dinheiro

O Isidoro tem 59 anos, a Gabriela, 28. Pai e filha vêm enfrentando várias dificuldades depois que deixaram o carro em consignação numa agência e não receberam o dinheiro da venda do veículo. Foram várias promessas do proprietário da loja, mas nada do dinheiro. Eles tentaram de tudo. Sem mais o que fazer, acionaram a Patrulha do Consumidor. E hoje você vai saber como esse caso foi resolvido!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!