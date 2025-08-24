Patrulha do Consumidor: Fisioterapeuta recebe reembolso após problema com compra de celular

Voltamos a um caso que chamou muita atenção aqui na Patrulha do Consumidor A Yumi Kataoka é fisioterapeuta. Como muita gente hoje em dia, ela usa o aparelho de celular para trabalhar. Além de conversar com os pacientes, ela grava vídeos para as redes sociais. Só que o aparelho começou a dar problema. Conversando com uma colega, ela pegou a indicação de uma loja. Começou a negociar com o Samuel. Os dois chegaram a um acordo: ela daria o celular antigo e mais R$ 3.600 para pegar um aparelho novo. Tudo acertado, ela fez o pagamento. Só que na hora de receber o celular, nada. Foram diversas promessas. A Yumi cansou e procurou a Patrulha do Consumidor. Descubra como essa história terminou.



