Patrulha do Consumidor: Grávida se revolta com loja após carros comprados apresentarem pane

Uma grávida trocou de carro em uma concessionária, mas o veículo seminovo só deu problema com várias panes. A loja aceitou fazer a troca, mas o segundo carro que ela pegou também deu defeito e a deixou parada no meio de uma rodovia. Revoltada, mas sem poder se estressar por causa da gestação, ela chamou a Patrulha do Consumidor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!