Patrulha do Consumidor: Homem tem prejuízo de R$ 30 mil após ter carro furtado dentro de loja

Um prejuízo de quase R$ 30 mil. Esse é o valor que David está arcando depois de ter o carro, que era blindado, furtado na loja de material de construção, Leroy Merlin. O caso aconteceu no mês de janeiro e, desde então, ele vem tentando uma solução junto à loja. David conseguiu ver com os seguranças da loja o momento que o carro foi bastante danificado pelos bandidos. Além do prejuízo no veículo, o empresário teve o notebook roubado. Foram diversas trocas de e-mail com os funcionários da loja, muitos documentos solicitados e nenhuma resposta conclusiva para o caso. Confira.



