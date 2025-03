Patrulha do Consumidor: Marido é enganado por loja ao comprar falsa aliança de ouro para a esposa

O Daniel Pedroso Moraes, de 40 anos, foi até um shopping em São Paulo e comprou um par de alianças novas para surpreender a esposa. Com três dias de uso, a aliança começou a descascar. O detalhe é que, na nota fiscal, o produto está descrito como aliança de ouro de 10 quilates. Ele foi até o local, reclamou, pediu o dinheiro de volta e nada. Sem saber mais o que fazer, ele entrou em contato com a Patrulha do Consumidor e o Celso foi até a loja com ele. Acompanhe!



