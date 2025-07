Patrulha do Consumidor: Motorista de aplicativo compra carro usado e veículo dá problema

76 dias no mecânico. Esse é o total de tempo que o carro da motorista de aplicativo Maheby Dorten ficou parado. Ela trocou de veículo para tentar fazer corridas com valores maiores, mas, o que parecia um bom investimento, virou uma enorme dor de cabeça. O câmbio do Golf deu problema desde o dia que saiu da agência. Sem um acordo com o dono da loja, Celso Russomanno foi até lá com a motorista. Esse é mais um caso que a Patrulha do Consumidor acompanhou de perto. Confira na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!