Patrulha do Consumidor: Oficina aumenta preço do conserto e devolve carro com motor desmontado

A Patrulha do Consumidor acompanha o caso do Eric Gomes da Silva, de 47 anos. Ele precisava fazer alguns reparos no carro e levou o veículo em uma oficina. Depois de acertar o orçamento, o mecânico descobriu outros problemas, entre eles, o motor do carro. O valor acertado teve um acréscimo de R$ 5 mil. Ele topou, mas o carro nunca ficava pronto. A oficina sempre dizia que havia surgido um problema novo e que o valor do conserto iria aumentar. O Eric não concordou. A oficina devolveu o carro do rapaz com o motor todo desmontado. O Celso Russomanno entrou na história e agora você vai ver como ficou a situação.



