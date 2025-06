Patrulha do Consumidor: Professora enfrenta pesadelo após receber carro de presente

Uma professora ganhou um carro de presente da mãe, mas o que era para ser motivo de alegria, virou uma grande dor de cabeça. O veículo, comprado em uma agência, foi entregue com vários defeitos estruturais e acabou reprovado no laudo cautelar. Depois de muitas negociações, a loja não se responsabilizou e a cliente resolveu chamar a Patrulha do Consumidor. Veja o que aconteceu na reportagem!



