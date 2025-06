Restaurante nega responsabilidade por computadores furtados em estacionamento; veja o desfecho

O Patrulha do Consumidor mostrou, na semana passada, a história de dois amigos. O Wivson foi buscar o Jayme no aeroporto. Na volta para casa, eles resolveram parar e fazer uma refeição. Chegando em casa, descobriram que os computadores que estavam dentro da mochila que ficou no carro foram furtados. Em contato com o restaurante Madero, os amigos foram informados que o local não tinha responsabilidade sobre o ocorrido. Celso Russomanno entrou no caso, foi até o local e, neste sábado (14), você descobre se a situação foi resolvida. Acompanhe a reportagem!



