Giro dos Famosos: Gusttavo Lima leiloa metade de um cavalo
A semana das celebridades foi cheia de notícias e acontecimentos; veja!
O cantor Gusttavo Lima leiloou metade de um cavalo! O animal premiado é de uma raça holandesa e cada cavalo pode ter até cinco sócios. O valor negociado foi de R$ 5 milhões. Veja também: Belo estaria dando indícios que ele e Gracyanne Barbosa estão cada vez mais próximos; Sheila Mello conta que foi criticada por um pretendente.
