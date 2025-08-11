Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Giro dos Famosos: Gusttavo Lima leiloa metade de um cavalo

A semana das celebridades foi cheia de notícias e acontecimentos; veja!

Giro dos Famosos|Do R7

O cantor Gusttavo Lima leiloou metade de um cavalo! O animal premiado é de uma raça holandesa e cada cavalo pode ter até cinco sócios. O valor negociado foi de R$ 5 milhões. Veja também: Belo estaria dando indícios que ele e Gracyanne Barbosa estão cada vez mais próximos; Sheila Mello conta que foi criticada por um pretendente.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • domingo-espetacular
  • gusttavo-lima
  • Giro dos Famosos
  • Luciana Gimenez

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.