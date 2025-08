Giro dos Famosos: Zé Felipe coloca Virginia na Justiça e pede investigação dos bens da ex-mulher

O divórcio entre Zé Felipe e Virginia está dando o que falar. O cantor entrou na Justiça e exigiu uma investigação nos bens da ex-mulher, inclusive na conta bancária dela. Ele pede bloqueio de 50% dos valores encontrados, quer dividir tudo por igual no divórcio. O valor da causa? Cerca de R$ 200 milhões. E ainda: Cauã Reymond é flagrado aos beijos com a namorada Luana.



