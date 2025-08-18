Logo R7.com
Domingo Espetacular

Giro dos Famosos: Saiba quem é o novo affair de Bruna Marquezine

Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo

Giro dos Famosos|Do R7

O ator Ary Fontoura entrou na onda de uma brincadeira da internet. A atriz Bruna Marquezine está sendo vista com o ator Danilo Mesquita e rumores indicam um possível romance. A irmã do jogador Neymar pode ter se casado, enquanto Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo. A semana dos famosos foi agitada e o Giro dos Famosos deste domingo (17) traz detalhes dos principais acontecimentos do mundo das celebridades. Confira!

