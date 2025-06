Giro dos Famosos: Thiaguinho improvisa em show nos EUA após queda de energia

Thiaguinho fazia um show em Miami, nos EUA, quando a luz acabou. Os fãs pediram e o cantor deu um jeito de continuar o espetáculo. Ele improvisou uma roda de pagode e superou o obstáculo. O cantor Netinho anunciou que está curado do câncer. Apesar do resultado otimista, ele foi orientado a continuar com o tratamento. Confira essa e outras novidades no Giro dos Famosos deste domingo (15).



