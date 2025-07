Giro dos Famosos: Paolla Oliveira descobre perfil falso com dois milhões de seguidores na internet

A atriz Paolla Oliveira descobriu um perfil falso dela em uma rede social, que contava com mais de dois milhões de seguidores. Um homem ganhava dinheiro com publicidade usando o nome e a imagem da atriz. Ele lucrou até mesmo com jogos de azar. O perfil falso foi retirado do ar a pedido de Paolla, que tem quase 40 milhões de seguidores. Confira essa e outras novidades no Giro dos Famosos deste domingo (27).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!