Giro dos Famosos: Virginia e Zé Felipe anunciam fim do casamento após cinco anos juntos

Depois de cinco anos juntos e três filhos, Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. O casal disse que a decisão foi em comum acordo. Depois do anuncio, Zé Felipe fez um show em Portugal e chorou no palco. Já Virginia se gravou na plateia e ainda escreveu: "Hoje cantando e sofrendo com motivo". A influenciadora foi criticada pela falta de sensibilidade e achou melhor apagar das redes sociais, o que gerou mais repercussão ainda. Confira essa e outras novidades no Giro dos Famosos deste domingo (1º).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!