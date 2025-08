Manifestações pró-Bolsonaro mobilizam apoiadores em várias cidades Milhares se reúnem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 17h51 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Manifestações em apoio a Jair Bolsonaro ocorreram em várias cidades do Brasil.

Em São Paulo, milhares se reuniram na Avenida Paulista pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes e o impeachment do presidente Lula.

No Rio de Janeiro, apoiadores se concentraram em Copacabana, com a presença de deputados e do governador Cláudio Castro.

Em Brasília, protestos aconteceram em frente ao Banco Central, com motoristas demonstrando apoio por meio de buzinaços.

Atos a favor de Jair Bolsonaro são registrados pelo Brasil neste domingo (3)

Neste domingo (3), manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro ocorreram em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista vestindo camisas amarelas e portando bandeiras do Brasil. Os manifestantes pediram a saída do ministro Alexandre de Moraes, o impeachment do presidente Lula e anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

O prefeito Ricardo Nunes esteve presente, junto com vereadores e deputados. Durante o evento, houve uma ligação de vídeo com Bolsonaro, que acompanhou tudo de Brasília devido a restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal.

No Rio de Janeiro, na orla de Copacabana, apoiadores vestindo verde e amarelo carregavam bandeiras de Israel, Brasil e Estados Unidos. Deputados federais e o governador Cláudio Castro participaram do ato. Flávio Bolsonaro também esteve presente e compartilhou um vídeo de agradecimento do ex-presidente.

Em Brasília, o protesto ocorreu em frente ao Banco Central, com motoristas demonstrando apoio através de buzinaços.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!