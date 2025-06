Acidente com balão em Santa Catarina expõe falhas de segurança Falta de regulamentação pela ANAC deixa passeios turísticos em risco no Brasil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h27 ) twitter

Tragédia em Santa Catarina: Acidente com balão expõe falta de regulamentação e segurança no Brasil

Um trágico acidente com balão em Santa Catarina resultou em oito mortes e deixou 13 feridos, evidenciando a ausência de regulamentação para voos turísticos no Brasil. O extintor de incêndio falhou durante o incidente, agravando a situação. Os passeios de balão não seguem normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), permitindo operações por conta e risco dos passageiros.

O incêndio começou em um maçarico no cesto do balão, levando o piloto a descer rapidamente e pedir que todos pulassem antes do balão subir novamente. Quatro pessoas pularam de grandes alturas, enquanto outras quatro foram carbonizadas quando a cesta caiu. Testemunhas relataram dificuldades para inflar o balão antes da decolagem.

Assista ao vídeo - Tragédia em Santa Catarina: Acidente com balão expõe falta de regulamentação e segurança no Brasil

