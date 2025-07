Acidente fatal entre carreta e ônibus em Goiás deixa cinco estudantes mortos Universitários do Pará viajavam para congresso em Goiânia quando ocorreu a tragédia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h58 ) twitter

Acidente entre carreta e ônibus deixa cinco mortos em Goiás

Um grave acidente entre uma carreta e dois ônibus resultou na morte de cinco estudantes universitários em uma rodovia federal em Porangatu, Goiás. Os estudantes eram da Universidade Federal do Pará e estavam viajando para um congresso da União Nacional dos Estudantes em Goiânia. Equipes de resgate, incluindo a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a concessionária responsável pela rodovia, foram mobilizadas para atender as vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

