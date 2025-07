Carro invade shopping em Goiânia e causa pânico Motorista é detido após dirigir em alta velocidade dentro do centro de compras Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h33 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h33 ) twitter

Vídeo: carro invade shopping em Goiânia e causa tumulto entre clientes

Um carro entrou no segundo andar de um shopping em Goiânia, causando alvoroço entre funcionários e clientes. A polícia investiga se o motorista sofreu um surto. O veículo quebrou a porta de entrada e avançou rapidamente, enquanto crianças estavam próximas.

O incidente ocorreu durante um período de grande movimento, resultando no fechamento imediato das lojas. O carro colidiu com diversos quiosques antes de parar. A equipe de segurança do shopping interveio até a chegada da polícia militar, que imobilizou o motorista. Não houve feridos no ocorrido.

