Casal morre atropelado durante troca de pneu em rodovia de Santa Catarina Tragédia evidencia riscos em paradas de emergência e cuidados essenciais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h12 )

Casal morre atropelado enquanto trocava pneu em rodovia de Santa Catarina

Aline Rabuske, de 31 anos, e Dionn Roberth, de 28 anos, perderam a vida enquanto trocavam o pneu do carro em uma rodovia de Santa Catarina. Eles foram atingidos por um motorista embriagado enquanto viajavam para o Paraná para participar de um curso.

No momento do acidente, a mãe de Dionn sinalizava a estrada com um triângulo de segurança obrigatório posicionado a pelo menos 30 metros do veículo parado. Uma sobrinha do casal estava dentro do carro e foi arremessada para uma vala devido ao impacto, mas não sofreu ferimentos graves. O motorista responsável pelo atropelamento foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado no teste do bafômetro.

As autoridades destacam a importância de medidas preventivas em situações de emergência nas estradas. Recomenda-se buscar ajuda em postos de combustíveis ou acionar a empresa responsável pela rodovia. Ao parar, deve-se descer pelo lado direito do veículo, sinalizar corretamente com o triângulo e realizar reparos o mais distante possível da via.

