Criança de bicicleta cai sobre telhado em Apucarana Menino de 11 anos sofreu ferimentos leves após acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 14h00

Criança perde controle da bicicleta e cai sobre telhado de casa em Apucarana (PR)

Um menino de 11 anos perdeu o controle de sua bicicleta em Apucarana, Paraná, resultando em uma queda sobre o telhado de uma casa. Ele colidiu com um muro em alta velocidade antes de parar no telhado, que está no mesmo nível da rua. Amigos e familiares rapidamente prestaram auxílio ao garoto, que foi levado ao hospital e liberado com ferimentos leves.

