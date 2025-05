Idosa morre após consumir torta em padaria interditada em BH Casal ainda hospitalizado após intoxicação alimentar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h48 ) twitter

Morre idosa internada após comer torta de padaria em BH

Uma idosa morreu em Belo Horizonte após consumir uma torta que causou mal-estar e parada cardiorrespiratória no dia 22 de abril. Ela estava internada em estado grave desde então. Além dela, um casal que também apresentou sintomas de intoxicação permanece hospitalizado.

A padaria onde a torta foi comprada foi fechada pela vigilância sanitária devido à falta de alvará. O padeiro temporário do estabelecimento negou qualquer envolvimento com um possível envenenamento. As investigações continuam para determinar a causa da intoxicação, já que exames descartaram botulismo.

