Imagens de câmeras podem esclarecer sumiço de empresário em São Paulo Polícia investiga desaparecimento de Nelson Carrera Filho após viagem a Cravinhos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 15h11 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h11 )

Caso Nelson: câmera de pedágio flagra carro de empresário em Cravinhos (SP)

A polícia de São Paulo está investigando o desaparecimento do empresário Nelson Carrera Filho, que não é visto há uma semana. Imagens de câmeras registraram o carro de Nelson em Cravinhos e depois em um pedágio em direção a São Paulo. A polícia está analisando o vídeo para verificar a identidade do motorista e se havia outras pessoas no veículo.

Nelson esteve em Cravinhos para uma reunião antes de desaparecer. Seu carro foi encontrado abandonado a dois quilômetros de sua residência em São Paulo. A polícia busca identificar dois homens vistos na área onde o veículo estava.

Desde 2022, Nelson está envolvido em uma ação judicial pela exclusividade de uma marca de produtos de beleza. A família acredita que ele possa ter sido sequestrado.

Assista em vídeo - Caso Nelson: câmera de pedágio flagra carro de empresário em Cravinhos (SP)

