Menino brasileiro de 4 anos pode ser escritor mais jovem do mundo

Brasileiro de 4 anos pode se tornar o escritor mais jovem do mundo

Nicolas Borine, um garoto de apenas quatro anos de Atibaia, São Paulo, está prestes a entrar para o Guinness Book como o escritor mais jovem do mundo. Com a ajuda de sua avó Mônica, ele criou o livro “Alossauro”, que combina desenhos e fotos de dinossauros com imagens pessoais e visitas a museus.

O interesse por dinossauros começou nas tardes passadas com sua avó na varanda de casa, onde inventavam histórias sobre esses animais pré-históricos. O livro foi inicialmente produzido em uma tiragem de 30 cópias, que se tornou um sucesso entre amigos e colegas de escola. Agora, mais 70 exemplares estão sendo impressos.

A família está enviando materiais comprobatórios para o Guinness Book, como vídeos de Nicolas desenhando, para validar o recorde. Caso não haja outra criança mais nova com a mesma façanha, Nicolas poderá conquistar este título inédito.

