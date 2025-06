Moradores de Moeda protestam após captura de arara-canindé Comunidade busca retorno da ave que interagia com habitantes locais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 14h24 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h24 ) twitter

Arara-canindé levada pelo Ibama mobiliza Moeda (MG)

Uma arara-canindé, conhecida por suas interações com os moradores de Moeda desde 2021, foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama em Belo Horizonte. A captura gerou insatisfação entre os habitantes, que iniciaram uma campanha pela devolução da ave à cidade.

A arara havia se tornado parte do cotidiano local, visitando residências e participando de momentos inusitados, como quando Mauro perdeu a chave da moto e suspeita que a ave a tenha levado. Com cerca de cinco mil habitantes, a pacata cidade mineira agora busca reverter a situação.

Na última sexta-feira, uma moradora capturou a arara e a entregou ao Ibama, gerando um debate sobre o destino do animal. A prefeitura anunciou que tentará negociar com o órgão para garantir sua soltura na região. Enquanto isso, vídeos das interações da arara com a comunidade circulam nas redes sociais como parte dos esforços para trazê-la de volta.

Assista ao vídeo - Moradores de Moeda (MG) reclamam após arara-canindé ser levada pelo Ibama

