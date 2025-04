Polícia de São Roque prende suspeitos de golpe 'Boa noite, Cinderela' Operação busca capturar todos os envolvidos no crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 15h14 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h14 ) twitter

Polícia de São Roque (SP) prende dois suspeitos de aplicar o golpe 'Boa noite, Cinderela'

A Polícia Civil de São Roque, no interior de São Paulo, realizou uma operação para prender integrantes de um grupo criminoso associado ao golpe ‘Boa noite, Cinderela’. Na manhã de sexta-feira (4), dois suspeitos foram detidos, incluindo Jonathan, considerado um dos principais alvos. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e visava cumprir mandados de prisão. Os detidos foram levados à delegacia para exames de corpo de delito e interrogatório. A quadrilha é suspeita de estar envolvida em pelo menos três casos recentes na região. As autoridades continuam em busca de outros membros foragidos.

Assista em vídeo - Polícia de São Roque (SP) prende dois suspeitos de aplicar o golpe 'Boa noite, Cinderela'

