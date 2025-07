Polícia fecha asilo clandestino no Rio de Janeiro Idosos em situação precária são resgatados Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h37 ) twitter

Polícia fecha asilo clandestino no Rio de Janeiro

A polícia encerrou as atividades de um asilo clandestino em um sítio no Rio de Janeiro. O local operava sem licença e apresentava condições precárias, com idosos desnutridos e alguns amarrados nas camas. Seis pacientes foram retirados de ambulância devido à gravidade da situação. Apenas duas funcionárias cuidavam de 36 idosos sem a supervisão de um responsável técnico. Após o resgate, alguns moradores foram levados para casas de familiares e outros para asilos conveniados com a prefeitura. A proprietária do asilo responderá criminalmente pelas irregularidades.

Assista ao vídeo - Polícia fecha asilo clandestino no Rio de Janeiro

