Policial militar é preso após acidente e conflito com colegas em Osasco Esposa do PM contesta versão oficial alegando abuso de autoridade Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 14h13 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial Militar é preso após acidente e desentendimento em Osasco

Um policial militar de folga foi detido após um acidente de trânsito em Osasco, na Grande São Paulo. Ele colidiu com um veículo de aplicativo e discutiu com o motorista. A situação se agravou quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local e o policial envolvido no acidente também se desentendeu com os colegas.

O incidente começou com uma colisão, levando os motoristas a discutirem sobre os danos. O policial militar, que dirigia um dos veículos, acabou se envolvendo em uma briga. Quando a Polícia Militar chegou para atender a ocorrência, houve um desentendimento também com os agentes. A esposa do policial preso afirma que houve abuso de autoridade por parte dos policiais que atenderam a ocorrência.

O carro do policial foi apreendido devido à documentação irregular. O motorista do aplicativo passou por exame de corpo de delito e foi ouvido na delegacia antes de ser liberado. O policial foi levado para o presídio militar Romão Gomes em São Paulo, acusado de desacato.

Assista ao vídeo - Policial militar é preso após acidente e desentendimento em Osasco

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!