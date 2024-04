Pedro Carmargo Mariano e exposição sobre Hello Kity são dicas culturais para São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pedro Camargo Mariano leva ao palco o show “Novo Capítulo”, com participação especial do músico Eder Miguel. Além de apresentar novas composições, o cantor revisita sucessos de mais de 26 anos de carreira. Apresentação única na noite deste sábado, no Teatro Bradesco. A exposição “Hello Kitty - 50 anos de encanto e magia” celebra cinco décadas da gatinha que encanta diversas gerações. A experiência imersiva conta com 50 projetores para criar a ambientação.Os visitantes se sentem parte da turma da personagem e também criadores das histórias. É até o dia 26 de maio, no Shopping Vila Olímpia.