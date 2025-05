Três chilenos são presos por furtos de veículos em São Paulo Dispositivo bloqueava alarmes e permitia acesso sem arrombamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h02 ) twitter

Três chilenos são presos por usar aparelho para bloquear alarme de carros e furtar objetos de carros

Três homens chilenos foram presos em São Paulo após serem flagrados furtando objetos de carros estacionados nas ruas. Eles utilizavam um dispositivo camuflado em um rádio comunicador que bloqueava o sinal de alarme dos veículos, permitindo o acesso sem arrombamento. A prisão ocorreu no bairro de Pinheiros, zona oeste, após denúncia de funcionários de um restaurante que visualizaram a ação por câmeras de segurança. Com os suspeitos, a polícia apreendeu dinheiro, relógios, óculos, um notebook e várias bolsas furtadas. As vítimas compareceram à delegacia para reconhecer seus pertences recuperados.

