Aeroporto de Londres volta a operar após incêndio, mas ainda tem efeitos da paralisação

Após um incêndio em uma subestação de energia, o aeroporto Heathrow em Londres voltou a operar, mas ainda sente os efeitos da paralisação: mais de 1300 voos foram afetados e 80 cancelados no sábado. A British Airways prevê operar 85% dos voos. O incidente, ocorrido na quinta-feira à noite, deixou mais de 16 mil casas sem energia. A polícia antiterrorismo investiga, sem indícios de crime. Dois voos do Brasil, um partindo de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, aterrissaram dentro do horário no sábado. Mais voos de São Paulo estão previstos para chegar em breve.



