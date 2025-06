Atentado em igreja na Síria deixa 22 mortos e mais de 60 feridos

Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um ataque a uma igreja cristã ortodoxa nas proximidades de Damasco, capital da Síria. Entre as vítimas, há várias crianças. Um homem bomba invadiu o local durante uma celebração religiosa e detonou explosivos. O governo sírio atribuiu a autoria do ataque ao grupo terrorista Estado Islâmico, que não reivindicou o atentado até o momento.



