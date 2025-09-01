Aviões de pequeno porte se chocam no ar no Colorado, EUA

Uma colisão entre dois aviões de pequeno porte no estado do Colorado, Estados Unidos, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. O acidente ocorreu quando as aeronaves se preparavam para pousar na mesma pista. Após a batida, os aviões caíram e pegaram fogo. Cada aeronave transportava duas pessoas; apenas uma delas não sobreviveu ao impacto.

As autoridades locais estão investigando o incidente para determinar as causas da colisão. A análise busca esclarecer se houve falhas por parte dos pilotos ou possíveis erros da torre de controle que possam ter contribuído para o acidente trágico.



