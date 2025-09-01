Logo R7.com
Aviões de pequeno porte se chocam no ar no Colorado, EUA

Acidente aéreo resulta em uma morte e três feridos após colisão durante pouso

Fala Brasil|Do R7

Uma colisão entre dois aviões de pequeno porte no estado do Colorado, Estados Unidos, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. O acidente ocorreu quando as aeronaves se preparavam para pousar na mesma pista. Após a batida, os aviões caíram e pegaram fogo. Cada aeronave transportava duas pessoas; apenas uma delas não sobreviveu ao impacto.


As autoridades locais estão investigando o incidente para determinar as causas da colisão. A análise busca esclarecer se houve falhas por parte dos pilotos ou possíveis erros da torre de controle que possam ter contribuído para o acidente trágico.

