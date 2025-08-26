Boa Notícia: SUS implementa tecnologia para detecção do câncer de colo de útero

O Sistema Único de Saúde começou a implementar uma nova tecnologia para detectar o câncer de colo de útero. O exame PCR HPV, uma inovação nacional, detecta a presença do vírus antes do surgimento da doença. Inicialmente disponível em 12 estados brasileiros, promete aumentar os diagnósticos precoces. A coleta é semelhante ao Papanicolau, mas com maior eficácia. O Ministério da Saúde recomenda a repetição do PCR HPV a cada cinco anos e ressalta a importância da vacina contra o HPV e o uso de preservativos como formas adicionais de prevenção.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!